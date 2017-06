'Ik ben boerin... en ik ben bang'

GASTOPINIEOLLAND - Jolanda van Hoof-Theuws woont in Olland (Sint-Oedenrode) en is boerin. Zij heeft deze opiniebijdrage geschreven.

Boeren hebben het moeilijk door overheidsmaatregelen, terwijl ze gewoon hard willen werken om de kost te verdienen. Binnen enkele jaren ben ik voor mijn gevoel 'gedegradeerd' van trotse hardwerkende dieren- en natuurliefhebbende boerin naar een - in de ogen van de burger - milieuvervuilende boerin die niks geeft om haar dieren. Dit doet me pijn.

Waar zijn we in Nederland toch mee bezig? Het land waar het beste voedsel ter wereld geproduceerd wordt en waar andere landen kennis komen vergaren.

De onzekere tijd begon voor ons met de afschaffing van het melkquotum. Een Europese regel waar wij volgens de bank alleen maar op konden anticiperen door zoveel mogelijk melk te produceren om de lage 'wereldmarktprijs' op te vangen. Na enkele investeringen waren we klaar voor de toekomst. En ja, de lage melkprijs kwam er. Met een nieuwe stal hebben we hard gewerkt en uiteindelijk niets verdiend.

Intussen begon iedereen zich met ons te bemoeien. Koeien moeten buiten. Kalfjes anders grootgebracht. Het moet kleiner of biologisch. Boeren moeten maar verbreden om wat te kunnen verdienen enz. Maar verbreden is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan ijs gaan verkopen of een camping beginnen.

Transparant

Op alle vlakken moet ik me tegenwoordig verdedigen. Transparant zijn, in gesprek gaan met de buren en burgers... Maar niemand vertelt mij hoe of waarom! Ik ben er klaar mee! Nederland is een land geworden waar mensen zich drukker maken over het welzijn van een koe dan om een bejaarde in een verzorgingstehuis.

Dit alles komt vooral uit Den Haag waar onder andere een Partij voor de Dieren de burgers bestookt met onjuiste informatie. Dit houdt nooit meer op. Zijn de melkveehouders aangepakt, dan gaan ze verder met de geitenhouders, pluimveehouders enz.

En dan heb ik het nog niet gehad over onze staatssecretaris Martijn van Dam. Deze man heeft in een jaar veel kapot gemaakt met al zijn onbegrijpelijke extra regeltjes. Bijvoorbeeld de fosfaatrechten. Iedereen moet terug naar het aantal koeien dat op het bedrijf was op 2 juli 2015. Dit resulteerde voor ons bedrijf in een verplichte afvoer van 25 gezonde koeien. De koeien waarvoor we extra geïnvesteerd hadden om de afschaffing van het melkquotum op te kunnen vangen. En over een jaar kunnen we ze weer terug kopen... Tuurlijk, eerst wordt het afgepakt en vervolgens mag je het terugkopen!?

Provincie

En nu krijgen we er nog een schepje bovenop van de provincie Noord-Brabant. Oh, wat zijn we als Brabanders vaak trots op onze provincie. Zeker als we met z'n allen Guus Meeuwis' Brabant meezingen. Maar dat is wat mij betreft over. Brabant is voornemens om als enige provincie in Nederland en de hele EU vergaande regels in te voeren met betrekking tot uitstoot. Dit betekent voor honderden gezinsbedrijven dat zij failliet gaan of onder de armoedegrens duiken en voor jonge ondernemers dat zij het bedrijf van hun ouders niet kunnen overnemen. Dit is concurrentievervalsing, zet de innovatie van onze sector stil en zet onze hele Brabantse landbouw op achterstand.

Trekkers van dit alles zijn de gedeputeerden Johan van den Hout (SP) en Anne-Marie Spierings (D66) die zo hun idealen proberen te verwezenlijken. Natuur en weinig tot geen veehouderij - zelfs biologische boeren worden afgestraft met dit beleid.

Waar is de VVD, de partij voor de ondernemers? Die is voor het gemak vergeten dat boeren óók ondernemers zijn. Zij verschuilt zich achter Spierings en Van den Hout omdat de invoering van deze regels andere ondernemers - niet agrarische, denk aan industrie en verkeer - weer kansen bieden om uit te breiden. Waardoor er per saldo uiteindelijk niet minder uitstoot komt. Schandalig!

Als boerin doe ik al aan heel veel verbreding. Ik ben moeder, kok, boekhouder, sanitair verzorgster, taxichauffeur en niet te vergeten echtgenote. Maar dit alles brengt natuurlijk geen geld in het laatje. We hoeven ook geen miljonair te worden. We willen gewoon met hard werken de kost kunnen verdienen om onze vier dochters straks de kans te geven te gaan studeren. Is dat te veel gevraagd?