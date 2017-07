Megastal Nijnsel heeft wankele basis

ANALYSENIJNSEL - Het lot van de megastal in Nijnsel ligt in handen van Team Meierijstad. Een beraad achter gesloten deuren moet dit weekeinde uitkomst bieden.

Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA komen zaterdag 8 juli, bijeen voor een gesprek achter gesloten deuren. Op de agenda van de raadsleden en wethouders uit de coalitie van fusiegemeente Meierijstad staat de megastal voor bijna 18.000 vleesvarkens in Nijnsel. Tijdens deze bijeenkomst zullen harde noten worden gekraakt, want het spant erom of in de gemeenteraad een meerderheid voor de megastal te vinden is.

Stemgedrag

Cruciaal wordt het stemgedrag van Team Meierijstad, de grootste partij met liefst elf zetels. In de raadscommissie ruimte van donderdag lieten alleen coalitiepartij VVD (drie zetels) en oppositie Gemeentebelang Meierijstad (één zetel) een duidelijk 'ja' horen voor de megastal, waar zo ontzettend veel verzet tegen is. Coalitiepartij CDA (negen zetels) sprak van een 'duivels dilemma', maar neigt ook vóór de megastal te gaan stemmen. Al ligt het zeer gevoelig bij de christen-democraten, in Sint-Oedenrode waren zij nog fel tégen.

Van de oppositiepartijen SP, Lijst Blanco en D66 hoeft het college geen steun te verwachten, Hart voor Schijndel liet het nog even in het midden. Opvallender was het felle tegengeluid van coalitiepartij de PvdA. Fractieleider Sikko Oegema wees vooral op de gezondheidsrisico's voor omwonenden, aantasting van de natuur en op stankoverlast. Het economisch belang voor ondernemer Thomas Verhagen weegt volgens hem lang niet op tegen het 'blijvend verminken' van Nijnsel.

Beperkingen

Vraag die boven het maaiveld blijft hangen is waarom Meierijstad - in deze tijden van de nodige beperkingen voor veehouders - toestemming verleent aan de komst van de megastal. Wethouder Eric van den Bogaard (nota bene van Team Meierijstad) herhaalde dat de stal voldoet aan alle wet- en regelgeving. En hij wees op afspraken en toezeggingen uit het verleden. De hoogte van een eventuele claim doet volgens hem niet ter zake. Zijn betoog ontving weinig enthousiasme. Sterker nog, de tegenstanders van REaktiegroep BleieVen beenden woest de raadzaal uit.

Als het CDA inderdaad instemt met de megastal, komt het totaal aantal voorstemmers op 13 van de 35 in de raad. Dit maakt het stemgedrag van Team Meierijstad cruciaal. Deze fusiepartij zit duidelijk in zijn maag met de megastal, zo bleek ook dinsdag bij een openbare fractievergadering in Nijnsel. Team Meierijstad heeft heel wat uit te leggen, want in het verkiezingsprogramma stond nog dat de partij met de kennis van nu tegen was. Naar verluidt gaat Team Meierijstad - niet voor de eerste keer - donderdag verdeeld stemmen. Om zo het voorstel aan een meerderheid te helpen. En daarnaast toch een stevig 'tegensignaal' te laten horen.