Roois festival strikt Alain Clark

Beveiliging

Op zondag 11 juni staat hij rond 21.00 uur op het podium. Hij sluit het festival af met bekende nummers waaronder Father and Friend en This aint gonna work. De organisatie verwacht veel bezoekers op Mariëndael, ook omdat de entree gratis is. Volgens Van der Wilt besluit de beveiliging ter plekke hoeveel festivalgangers het terrein kan behappen. Zijn advies is: kom op tijd.