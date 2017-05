Ruim 200 fietsers voor eerste editie 'Rondom Meierijstad'

Lekker band Myrande van den Brand uit Sint-Oedenrode voelde één kilometer voor de streep dat haar band leeg liep. ,,Ik reed door een knikje in de weg", zegt ze. ,,Ik dacht, nu is het mis. De lekke band moest inderdaad gewisseld worden. Ik moest nog even flink even doortrappen, maar kwam nog bijna met de laatste renners over de finish."

We waren vandaag allemaal even Tom Dumoulin





,,Ik wist niet dat Meierijstad zo groot was", zegt Martijn van Iersel uit Rooi aan de meet. ,,De gemeente is flink gegroeid. Het was goed te doen met dit prachtige fietsweer. Leuk ook dat je voor één keer door het rode licht mag rijden. We hoefden nergens te stoppen. We waren vandaag allemaal even Tom Dumoulin."