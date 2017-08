Straatbeeld: hier geen fietsen plaatsen alstublieft

De politie klaagt op Facebook over de vele fietsen die geparkeerd staan in een zijstraat van de Markt in Sint-Oedenrode. De straat is bedoeld als calamiteitenroute voor hulpdiensten, vandaar het verbodsbord. 'Helaas trekt niet iedereen zich wat van de verkeersborden aan', zet de politie erbij op Facebook.