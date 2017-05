Terreurverdachte Sint-Oedenrode blijft langer vastzitten

De 22-jarige Nederlander van Somalische afkomst die al jaren in Engeland woont, zou volgens de AIVD actief lid zijn van terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. De man was in Rooi op bezoek bij een 21-jarige kennis, ook van Somalische komaf. Beide mannen werden opgepakt toen ze rond half 8 aan de Schijndelseweg op de bus naar Eindhoven stonden te wachten. De man uit Sint-Oedenrode kwam in de loop van donderdag weer vrij. Hij is formeel nog verdachte, maar het onderzoek richt zich op zijn 22-jarige kennis, aldus het OM. Die man wordt woensdag voorgeleid.