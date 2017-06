VIDEO: Tim Hofman helpt boze klant van Winkelreus Computers in Schijndel

Tijd om hulp in te schakelen. In de vorm van het programma #BOOS. In de video is te zien hoe Tim Hofman samen met klant Stein de Winkelreus Computers in Schijndel bezoekt. In eerste instantie wordt stagiair Tommy aangesproken, maar die blijkt niet te weten waar het over gaat. Hij krijgt overigens nog wel een stukje taart van (de stagiaire van) Tim. Voor de schrik.