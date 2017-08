Zes jaar was deze familie gescheiden, nu leven ze vredig samen in Sint-Oedenrode

Weer Profielloop in Gemonde, maar niet voor schoolcijfer

2 augustus GEMONDE - Een fraaie 9 kregen David Mornout uit Gemonde en Robin Bogers uit Sint-Oedenorde voor hun profielwerkstuk van school, Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Dat 'werkstuk' was de organisatie van een hardloopevenement. De scholieren hadden zo'n lol in de eerste editie van de Profielloop in Gemonde dat ze op 17 september in de herhaling gaan.