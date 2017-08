18-jarige Shapovalov stunt tegen Tsonga

Shapovalov geldt als een van de grote beloften in het mannentennis. Hij versloeg deze zomer al Rafael Nadal in het masterstoernooi van Montreal. In het grand slam van New York had de 32-jarige Tsonga weinig in te brengen tegen de energieke Shapovalov, die vrijwel alle slagen beheerste en zich onvermoeibaar bewoog over de baan.