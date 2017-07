79e Acht van Chaam: verken het parcours

Wij namen vast een kijkje op het achtvormige parcours van precies 4580 meter dat begint in de Dorpsstraat en verder gaat over de Ulicotenseweg, Legstraat, Baarleseweg, Marktplein, Wouwerdries, Wolfsdonk, Withagen, Beekstraat en weer finisht in de Dorpsstraat. De opbouw is nog in volle gang dus in één ruk over de autoweg ging nog even niet, maar het geeft alvast een impressie van wat morgen te wachten staat.