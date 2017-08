Acht Duitsers in hoofdtoernooi Alphen; Nederlanders ontbreken

Of er alsnog Nederlanders meedoen in Alphen hangt onder meer af van de US Open, waarvoor Robin Haase zich sowieso heeft geplaatst en Igor Sijsling via de kwalificaties probeert door te dringen tot het hoofdtoernooi. De US Open begint 28 augustus. Ook Nederlands kampioen Botic van de Zandschulp en Thiemo de Bakker - beiden door captain Paul Haarhuis geselecteerd voor het Davis Cup-duel van medio september met Tsjechië - Gijs Brouwer en Jesse Huta Galung zijn onder anderen nog in beeld voor Alphen.



Ontbreken de Nederlanders vooralsnog, Duitsland is met acht spelers in het hoofdtoernooi wel ruim vertegenwoordigd. Mayer is de hoogste geplaatste speler, daarna volgen Maximilian Marterer (121), Cedrik-Marcel Stebe (128), Oscar Otte (146), Yannick Maden (181), Jeremy Jahn (198), Daniël Masur (224) en Daniël Altmaier (225).



Bij het TEAN International worden eind augustus, begin september nog acht spelers via de kwalificaties of wildcards toegelaten tot het hoofdtoernooi.