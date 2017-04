Ajax al elf thuiswedstrijden ongeslagen, Schalke won nog nooit in Nederland

• Dit is de eerste ontmoeting tussen beide ploegen in Europees verband. Tegen Duitse ploegen hebben de Amsterdammers wel een uiterst goed track record: W15-G1-V1.



• Schalke won nog nooit een Europese wedstrijd op Nederlandse bodem: G1-V4. De ploeg uit Gelsenkirchen verloor de laatste vier wedstrijden.



• Kasper Dolberg scoorde dit seizoen vier keer in de Europa League. Hij is nog één doelpunt verwijderd van het recordaantal doelpunten van een tiener in een seizoen (Iker Muniain in 2011/12).



• Enkel Henrik Larsson (40) scoorde vaker in de UEFA Cup/Europa League dan Klaas-Jan Huntelaar (34). De Nederlander speelde bij De Graafschap overigens negen wedstrijden onder Peter Bosz. Een basisplaats zit er waarschijnlijk niet in vandaag voor de Nederlander in Duitse dienst.



• Ajax en Schalke hielden allebei vijf keer de nul dit Europea League-seizoen. Enkel Manchester United (zes) hield dit seizoen vaker het doel schoon.



• Ajax is ongeslagen in de laatste elf Europese thuiswedstrijden (W6-G5), sinds de 2-3 nederlaag tegen Rapid Wien in het seizoen 2015/16. Dit is de langste reeks van alle teams die nog in het toernooi zitten.



• Jevhen Konoplyanka is de laatste speler die in de Arena wist te scoren in de knock-outfase van de Europa League. Hij deed dit voor Dnjepr in 2014/2015. Tegenwoordig speelt de Oekraïner bij Schalke.



• Heiko Westermann speelde tussen 2007 en 2010 92 Bundesliga-wedstrijden voor Schalke.