Ajax gaat voor dubbel, PSV voor eerste prijs

EINDHOVEN - PSV en Ajax staan vrijdagavond (19.30 uur, Kyocera Stadion Den Haag) tegenover elkaar in de KNVB-bekerfinale voor vrouwen. Ajax kan de dubbel pakken, voor PSV zou het de eerste prijs in vijf jaar vrouwenvoetbal zijn.

Twee prijzen in één seizoen. Ajax-aanvalster Marjolijn van den Bighelaar heeft er stiekem al van gedroomd. Heel bijzonder natuurlijk, maar voor haar zou het geen unicum zijn. Zij en ploeggenoten Merel van Dongen en Lucienne Reichardt flikten dat kunstje al eens met ADO Den Haag. ,,Neemt niet weg dat het fantastisch zou zijn als we er in slagen om ook de beker te pakken”, zegt de speelster uit Velddriel. ,,Voor ons, maar zeker ook voor de afscheid nemende trainer Ed Engelkes.” Hij wordt na dit seizoen opgevolgd door zijn assistent Benno Nihom.

Op basis van het topseizoen dat Ajax draait, zou het niet verrassend zijn als het team de beker mee naar Amsterdam neemt. De hoofdstedelingen verloren dit seizoen slechts één keer, dat was uitgerekend van PSV. Het werd 1-0; Kirsten Koopmans scoorde. ,,Voor PSV is dit de enige prijs die ze dit seizoen kunnen pakken”, weet Van den Bighelaar, oud-speelster van PSV. ,,Ze zullen met de mouwen opgestroopt ons te lijf willen gaan. Het kan een pittig potje worden.”

Serieus

PSV neemt de wedstrijd zeer serieus. Zo mochten de speelsters na maandag geen interviews meer geven,om zich volledig voor te kunnen bereiden op de bekerfinale. Doordat de rol van PSV in de kampioenspoule al snel was uitgespeeld, lag de focus in Eindhoven al weken op de bekerfinale. ,,Eindelijk weer een wedstrijd die echt ergens om gaat. Hier heb ik lang naartoe geleefd", zegt PSV-aanvalster Vanity Lewerissa. ,,Een finale is een wedstrijd op zich. Wij hebben wat dingen uitgeprobeerd en ons klaargestoomd. Ik verwacht dat het een mooie, spannende pot wordt. Ik proef wel gezonde spanning bij iedereen, maar dat zie je in ons spel niet terug. Het is wel heel belangrijk dat we met PSV eens een eerste prijs pakken.”

Volledig scherm PSV-aanvalster Vanity Lewerissa © Thomas Bakker/Pro Shots

Toe aan prijs

Nebojsa Vuckovic, trainer-coach van de vrouwen van PSV, snakt naar een hoofdprijs. ,,Dat verdienen wij na vijf jaar hard werken. Je wilt toch iets tastbaars in handen hebben. Wij zijn bereid om met passie, hart en ziel te spelen en de beker te winnen.” Het zit Vuckovic nog dwars dat PSV in 2014 de bekerfinale van Ajax in Amsterdam verloor. ,,Wij zijn toen bestolen. De eerste prijs had al lang binnen moeten zijn. Ik hoop dat we ondanks onze grote wil om vrijdagavond te winnen de druk niet te veel voelen en dat we een vuist kunnen maken tegen Ajax."