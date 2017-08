Ajax in gesprek met Siem de Jong, die meer opties heeft

De middenvelder, die vorig jaar op huurbasis actief was bij PSV, is met nog een club in gesprek. De Jong wil op een zo hoog mogelijk niveau spelen en ook financieel moet het plaatje kloppen. Het kamp-De Jong overweegt momenteel de opties. Ook Reading, de club van trainer Jaap Stam, had bovengemiddelde interesse voor de oud-Ajacied, maar De Jong ziet een overstap naar die club niet zitten.



De Jong is op een zijspoor beland bij Newcastle United. Hij speelde tussen 2007 en 2014 voor Ajax, waarmee hij vier keer landskampioen werd. Ook speelde hij zes keer voor Oranje. Mocht hij kiezen voor een rentree in Amsterdam is hij na Klaas-Jan Huntelaar de tweede Ajacied die terugkeert bij de club.