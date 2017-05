Ajax met Riedewald tegen United

Riedewald verloor in het begin van het seizoen zijn basisplaats onder de opvolger van Frank de Boer. Lasse Schöne kreeg de voorkeur als centrale middenvelder en Nick Viergever werd de eerste linker centrale verdediger van Ajax. Daley Sinkgraven wist zijn trainer als linksback te overtuigen.

Trainer Bosz verklapte zijn basisformatie vanavond niet tijdens een afsluitende training in de Friends Arena. Maar het lijkt er op dat Joël Veltman tegen Manchester United weer als rechtsback mag starten. Daardoor moet Kenny Tete weer genoegen nemen met een plaats op de bank. Matthijs de Ligt gaat geschiedenis schrijven. Hij wordt met 17 jaar en 285 dagen de jongste speler ooit in een finale van de Champions League, Europa Cup 1, Europa Cup 2, UEFA Cup of Europa League.