Ajax start training met minuut stilte

Trainer Peter Bosz en zijn spelers verzamelden zich voor de oefensessie rond de middencirkel van de Friends Arena van Solna en namen even de tijd om aan de bloedige aanslag van maandagavond na het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena te denken.



De technische staf van Ajax en de spelers staarden een minuutje naar de grond en sommige spelers hielden elkaar vast. Popster Grande trad twee weken geleden op in Amsterdam. Enkele spelersvrouwen van Ajax woonden dat concert met hun kinderen bij.