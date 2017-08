Ajax strijdt in Arena voor Champions League en Nouri

Ajax verdedigt vanavond in de eigen Arena een 1-1 gelijkspel tegen Nice. Vorige week scoorden de Amsterdammers het zo belangrijke Europese uitdoelpunt en nu moet in eigen huis de play-offronde van de Champions League gehaald worden. Het duel staat ook in het teken van Abdelhak Nouri. Het zal de eerste officiële thuiswedstrijd van Ajax worden sinds de jonge middenvelder getroffen werd door hartritmestoornissen en een ernstige hersenbeschadiging opliep.

Ajax begint met een redelijke uitgangspositie (1-1) aan de return tegen de nummer drie van het vorige seizoen in Frankrijk. Daarbij is Mario Balotelli, de maker van de openingstreffer van het eerste duel, geblesseerd. Het lijkt er op dat trainer Marcel Keizer voor de formatie kiest die vorige week de basis legde voor het gelijkspel. Dat zou betekenen dat Justin Kluivert opnieuw de voorkeur krijgt boven David Neres.



Mitchell Dijks is weer terug in de selectie van Ajax. De verdediger mocht vorige maand nog vertrekken, maar directeur spelerszaken Marc Overmars heeft nog geen opvolgers gevonden voor de vertrokken Kenny Tete en Jairo Riedewald. Daarbij is Daley Sinkgraven voorlopig nog geblesseerd. Ajax en Nice trappen om 20.45 uur af in de Arena.