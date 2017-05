Ajax tactisch en fysiek afgetroefd in typische Mourinho-stijl

De teleurstellende, oerlelijke finale had zojuist precies het openingsdoelpunt gekregen dat het verdiende: een schot van Paul Pogba, carambolerend tegen het onderlijf van Davinson Sánchez, met een traag boogje door het midden van de goal zeilend, buiten bereik van keeper André Onana: 0-1. Lulliger verzin je het haast niet.



Maar Ajax verloor zijn eerste finale in 22 jaar beslist niet door dat ene moment van misfortuin. Het werd bovenal tactisch afgetroefd door United, dat won in de karakteristieke stijl van trainer Mourinho: cynisch, maar effectief, sluw doch vakkundig afgesteld op het spel van de tegenstander.



De sleutel daartoe werd al na een paar minuten zichtbaar in Stockholm, nota bene bij een doeltrap van keeper Sergio Romero. United verhuisde prompt een complete luchtmacht naar voren, met zes man diep op Amsterdamse helft. Hoog en ver werd de bal richting het legertje krachtpatsers geschoten.



Het was de meest simpele tactiek denkbaar: gewoon de ouderwetse lange bal spelen, bedoeld om vooral niet onder druk te komen van Ajax. Maar het werkte feilloos.



Vrijwel nooit kwam Ajax voor rust op de vijandelijke helft in balbezit, nooit kreeg het de kans om agressief en snel de bal te veroveren, om zo de tegenstander bij de keel te grijpen, zoals het dat met Schalke 04 en Olympique Lyon had gedaan.