Ajax zwaait Queensy Menig en Robert Muric uit

Willem II haalt vermoedelijk toch nog een spits

22:13 De kans is bijzonder groot dat Willem II er toch nog in slaagt de zo gewenste extra spits te halen. Dat zal vermoedelijk pas vrijdag - dus na de transferdeadline - rond komen, maar dat is geen probleem omdat de betreffende speler zijn contract bij zijn werkgever inmiddels heeft laten ontbinden.