Aké pareert kritiek Conte over 'ongeduldige' Chelsea-talenten

Ronde van Polen Sagan neemt trui over van Van Poppel, ritzege Teuns

20:11 Peter Sagan is de nieuwe leider in de Ronde van Polen. De Slowaakse wielrenner eindigde vandaag in de zware derde rit van Jaworzno naar Szczyrk, met vier beklimmingen, als tweede. De Belg Dylan Teuns was in de finale bergop net wat sterker.