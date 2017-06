Aké voor recordbedrag naar Bournemouth: Blij om terug te zijn

Aké speelde de eerste helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis bij Bournemouth. Hij maakte daar zoveel indruk, dat Chelsea-coach Antonio Conte besloot hem in de winter terug te halen naar Londen. Daar kwam Aké, die ook in de belangstelling stond van Leicester City en Southampton, echter niet veel aan spelen toe.



De 22-jarige Aké, inmiddels tweevoudig international, genoot zijn jeugdopleiding bij Feyenoord. Hij werd echter als tiener al door Chelsea weggekaapt uit Rotterdam. Aké veroverde geen basisplaats op Stamford Bridge, en werd verhuurd aan achtereenvolgens Reading, Watford en Bournemouth. Nu verlaat hij The Blues dus definitief.



Bournemouth meldt dat met de transfer een record is gebroken. Nog niet eerder betaalde de club zoveel geld voor een speler.



,,Ik heb hier vorig seizoen een leuke tijd gehad, dus ik ben blij terug te zijn'', aldus Aké, die eerder deze maand in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Luxemburg inviel en daardoor nu aan het Nederlands elftal is verbonden. Ivoorkust, het land waar zijn vader is geboren, wilde hem ook graag binden.



,,Ik heb de fans hier nog niet alles laten zien, ik kan nog beter'', beloofde Aké vandaag.