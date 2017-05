Albert Kraus heeft klus zo geklaard op Pierre Doorenbosch Gala in Den Bosch

Ondanks zijn eigen overwinning verliet Kraus het Bossche gala met gemengde gevoelens. De Ossenaar zag als trainer hoe zoon Gradus (15) zijn partij eerder op de avond op punten verloor. ,,Dat is zonde, ja. Ik kwam niet in mijn spel en liet me meeslepen in het spel van mijn tegenstander", baalde Kraus junior.

Senior kwam wél direct in zijn spel, ook al was het zijn eerste bokspartij sinds april 2014. Nadiradze was geen partij voor de soepel bewegende Ossenaar, die de ene na de andere leverstoot uitdeelde. Al in de tweede van in totaal zes rondes gaf Nadiradze noodgedwongen met een blessure op. Zijn uiteindelijke doel in het profboksen? ,,Als ik ga tennissen, wil ik beter dan Richard Krajicek worden. Ik wil gewoon altijd en overal de beste in zijn", aldus Kraus.