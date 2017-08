Alexander Zverev verrassend onderuit tegen andere 'coming man'

Robben: We hebben een plan, maar maken niemand wijzer

30 augustus De sublieme grasmat van Stade de France kreeg de goedkeuring van Arjen Robben. De speler op wie bondscoach Dick Advocaat zijn hoop heeft gevestigd voor de kraker tegen de Fransen was in Parijs de motiverende factor op de voor hem kenmerkende manier. Niet schreeuwend en gillend, maar door vanaf het moment dat hij het veld opstapte voor de afsluitende training in opperste concentratie te verkeren.