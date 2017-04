Algerijnse keeper halfjaar de cel na beledigen agent

De 32-jarige keeper, die nu uitkomt voor MC Alger, ontkent de agent te hebben beledigd. De rechter oordeelde ook na hoger beroep anders. In eerste instantie werd Chaouchi tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Chaouchi is sinds 2009 bijzonder populair in Algerije. Hij keepte in de playoff tegen Egypte voor het WK 2010 bijzonder goed. Mede daardoor plaatste Algerije zich voor het eerst sinds het WK van 1986 voor het mondiale eindtoernooi.