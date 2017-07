Alledaags geluk is geen vanzelfsprekend geluk

Bij aankomst in Uden staat Chaïne Staelens (36) al bij de voordeur te wachten. ,,Dan worden ze niet wakker van de deurbel", verwijst ze naar het middagdutje van dochter Hannah (1) en Nova (2), de dochter van haar zus Kim (35). ,,Wel zo rustig voor het interview." En rustig is het, de peuters slapen als een roos. ,,Goed hè", zegt Kim lachend.

Het is klein, alledaags geluk. Maar zo vanzelfsprekend is dat geluk niet, daar weten de zussen alles van: het geluk is gekomen met vallen en opstaan. Zo was er voor Kim een tijd - toen ze aan het einde van haar carrière in Roemenië speelde en haar gezin achterbleef in Uden - dat ze haar oudste dochter Lynn (nu 6) zag opgroeien via Skype.

Maar de donkerste dagen waren zonder twijfel die in april 2010, toen Jonathon Walsh, een Canadese ex-volleyballer en de vriend van Chaïne, plotseling overleed na hartfalen. In één klap was het leven zijn onschuld kwijt. Voor Chaïne ('Ik denk niet dat ik anders nu een testament zou hebben gehad') én voor Kim. ,,Het verdriet had twee kanten", zegt die laatste, die op dat moment vijf maanden zwanger was. ,,We rouwden om John, maar om Chaïne zo te zien met haar verdriet, dat vond ik nog het moeilijkst. Zou ze nog wel iemand vinden waarmee ze gelukkig wordt? Daar was ik heel bang voor. Ik ben zó blij dat zij ook weer gelukkig is."

Want ja, de zon is weer gaan schijnen voor Chaïne. Toen ze na haar carrière - de laatste jaren speelde ze in Japan - in 2013 terugkeerde naar Nederland, ging ze voorzichtig weer daten. ,,Al was het maar omdat eens weer de eerste keer moest zijn", zegt ze nu. Maar al snel ontmoette ze Jan uit Nistelrode, en zie haar nu, vier jaar later: gelukkig getrouwd en trotse moeder van Hannah. ,,In het begin dacht ik: ik blijf altijd alleen. Maar uiteindelijk leer je het toch een plekje te geven. Ik heb nog steeds contact met de moeder van John, zij is een soort surrogaatoma voor Hannah. Het maakt dat je nóg meer gaat waarderen wat je hebt: een geweldige man, een schat van een kind; ik geniet echt."

Vallen en opstaan, het is ook van toepassing op hun volleybalcarrières. Het is het verhaal van twee sportlevens die zijn getekend door fysiek ongeluk, maar desondanks werden ingekleurd met succes. Ondanks liefst 15 knieoperaties (8 voor Chaïne, 7 voor Kim) kwamen ze gezamenlijk tóch tot het duizelingwekkende aantal van 711 interlands (365 voor Chaïne, 346 voor Kim).

Het verhaal van de zussen is óók het verhaal van twee nomaden in naam van de sport. Als tieners verlieten ze België omdat Nederland in sportief opzicht meer perspectief bood. Als profs reisden ze vervolgens de wereld rond, met Oranje én in clubverband: Chaïne speelde in Brazilië, Italië, Duitsland en Japan; Kim in Italië, Frankrijk, Duitsland, Polen en Roemenië. Tenslotte vonden ze allebei een thuis in Uden. ,,Onze moeder komt uit Uden en als kind vierden we er altijd vakantie bij opa en oma", legt Chaïne uit.

Diploma's

Chaïne stopte in 2013, Kim één jaar later. Allebei met een ander motief. Kim was er na al die jaren wel klaar mee. ,,Al het gereis, telkens weer die tas in- en uitpakken." Vooral het laatste jaar in Roemenië was een beproeving. ,,Mijn man (ex-volleyballer Mark Sterken, red.) en dochter Lynn waren in Nederland gebleven en we hadden dus vooral contact via Skype. Op een gegeven moment zei Lynn: 'Dat is de echte mama niet.' Omdat ze me niet kon aanraken, weet je wel? Toen was het echt tijd om naar huis te gaan."

In het geval van Chaïne lag het anders: het lichaam wilde niet meer. ,,Ik was 20 toen ik een zware knieblessure opliep en toen al zeiden de artsen: 'Jij sport niet meer.' Uiteindelijk heb ik het nog tot mijn 32ste volgehouden, lang niet slecht dus. Maar toen ging het echt niet meer, ik was helemaal op. Omdat ik al zo vroeg te horen kreeg dat de vooruitzichten niet goed waren, heb ik me tijdens mijn carrière al voorbereid op een leven erna en de nodige diploma's gehaald."

In Uden werd Kim dus weer herenigd met haar gezin; Chaïne stichtte dat van haar. Ook op professioneel gebied vonden ze het geluk dichtbij huis: Kim timmert als personal trainer hard aan de weg met haar eigen bedrijf clubPT, Chaïne hoopt binnenkort af te studeren als assistent-makelaar en werkt bij Van der Loo Makelaardij.

En hoe zit het met de sport? Ondanks alle fysieke malheur volleyballen ze nog steeds. Kim sinds kort pas weer ('Puur voor de lol'), Chaïne ging bijna in één adem door. Als zitvolleybalster welteverstaan. In 2014 ging ze zelfs met de Nederlandse ploeg mee naar het wereldkampioenschap in Polen, maar ter plaatse werd ze afgekeurd: te fit, ironisch genoeg. Met Apollo Mill greep ze onlangs nog net naast de landstitel. Ze aast op revanche, maar volgend seizoen zal ze moeten toekijken, weet Chaïne nu al. Dit keer niet door wéér een blessure, maar vanwege gelukkiger omstandigheden. Met een brede lach: ,,In december verwachten we ons tweede kind."