Allegri blijft bescheiden: Geen interesse in meningen van anderen

'Trieste rekening': politie klaar voor miljoenen kostende megaklus

7:35 De Rotterdamse politie wil alles in het werk stellen om een herhaling te voorkomen van afgelopen zondag, toen ernstige rellen uitbraken in de binnenstad. Maar de situatie wordt komende zondag nog ingewikkelder: door de nederlaag van Feyenoord kan nu immers ook Ajax kampioen worden. Ajax speelt in Tilburg, een eventuele huldiging van de ploeg vindt in Amsterdam plaats.