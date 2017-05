‘Als spelers geen zenuwen voelden, zou ik ze naar dokter sturen’

,,Als die jongens hier bij het stadion aankomen, als ze al die pers zien, dan zou het gek zijn als ze dat niet in hun buik voelden. Dit is voor iedereen bij ons de eerste keer. Maar dat moet niet doorslaan natuurlijk. Je moet dat gevoel omzetten in iets positiefs. We gaan gewoon voetballen zoals we altijd doen. Dat geeft de meeste houvast.’’



Aanvoerder Davy Klaassen zat er even later tamelijk ontspannen bij in de perszaal van de Friends Arena. ,,Ik heb er vooral zin in,’’ aldus de middenvelder. ,,De afgelopen weken is me vaak gevraagd wat het voor me betekent, een finale spelen met Ajax, na al die jaren. Nou, ik kan haast niet wachten.’’