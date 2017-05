Alves bloeit weer op bij Juventus

Soeverein Juventus ten koste van Monaco naar CL-finale

9 mei Juventus staat voor de tweede keer in drie seizoenen in de finale van de Champions League. Het won in eigen huis met 2-1 van AS Monaco, en dat was na de 0-2 zege uit de heenwedstrijd ruim voldoende voor De Oude Dame. Het kan nu gaan afrekenen met een trauma.