Ancelotti neemt woensdag besluit over Lewandowski

Naast Ancelotti nam ook Arjen Robben plaats achter de microfoon. Beiden hebben een verleden bij Real. Ancelotti was van 2013 tot 2015 trainer bij de Madrilenen, met wie hij in 2014 de Champions League veroverde. ,,Natuurlijk is het een speciale wedstrijd voor mij. Het zal sowieso een leuke wedstrijd worden.''

Voor Robben is het langer geleden dat hij bij Real onder contract stond. De Oranje-international kwam van 2007 tot 2009 voor de Spaanse grootmacht uit. ,,Het blijft bijzonder om tegen Real te spelen. Ik heb daar twee mooie jaren gehad. Het enige dat nu telt is de halve finales met Bayern bereiken'', aldus Robben, die verder zei dat hij en zijn medespelers niet meer bezig zijn met de pijnlijke nederlaag uit 2014.

In de halve eindstrijd won Real de thuiswedstrijd tegen Bayern met 1-0. In Duitsland werd het liefst 0-4 voor 'De Koninklijke'. Robben keek dinsdag liever verder terug in de tijd: ,,In 2012 hebben we van Real in de halve finales gewonnen.''