Anderson halvefinalist op US Open na zwaarbevochten zege

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson heeft de halve finale bereikt bij de US Open. In een partij die tot diep in de New Yorkse nacht duurde versloeg hij de Amerikaan Sam Querrey in vier sets: 7-6 (5), 6-7 (9), 6-3 en 7-6 (7).