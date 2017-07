Andy Murray ziet prestaties Serena Williams niet over het hoofd

Verbouwing bij Bou­de­wijn­sta­di­on: Rode Duivels niet welkom

12 juli De Rode Duivels zijn voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus op 10 oktober niet welkom in het vertrouwde Koning Boudewijnstadion in Brussel. Deze zomer beginnen werkzaamheden aan onder meer een nieuwe tramlijn vlak bij het stadion. Daardoor is het volgens de Belgische autoriteiten onmogelijk om tienduizenden bezoekers veilig en ordelijk te ontvangen.