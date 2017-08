Anouk Hoogendijk: Engeland is een pittige tegenstander

Vanavond staan de Oranje Leeuwinnen in de halve finale van het EK-voetbal. Bij winst schrijven de vrouwen geschiedenis door de finale van het toernooi te bereiken. Volgens oud-international Anouk Hoogendijk wordt dat geen eenvoudige klus: "Engeland speelt heel overtuigend voetbal". Hoogendijk verzorgt tijdens het EK in eigen land een column in het AD.