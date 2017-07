Anouk Hoogendijk: Onderschat Denemarken niet

De Oranje leeuwinnen staan vanavond om 20.45 uur vanavond in het Rotterdamse Sparta Stadion tegenover Denemarken. De eerste wedstrijd tegen Noorwegen wonnen ze met 1-0. Op papier zijn de Noren beter dan de Denen, maar volgens oud-international Anouk Hoogendijk wordt het toch een spannende wedstrijd. “Nederland moet Denemarken zeker niet onderschatten.” Hoogendijk verzorgt tijdens het EK in eigen land een column in het AD.