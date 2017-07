Anouk Hoogendijk over EK vrouwenvoetbal: 'We gaan het land veroveren'

Oud-international Anouk Hoogendijk blikt in deze video vooruit op het EK Vrouwenvoetbal in Nederland. Ze is ervan overtuigd dat het EK ons land gaat veroveren. En mannen en vrouwenvoetbal moet je echt niet met elkaar vergelijken, daar kan Anouk zelfs boos om worden. Hoogendijk verzorgt tijdens het EK voor vrouwen een column in het AD.