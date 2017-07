Arsenal rondt recordtransfer Lacazette af

Met de overgang van Lacazette zou 45 miljoen pond gemoeid zijn. Dat is 51,3 miljoen euro. Het bedrag kan uiteindelijk zelfs oplopen tot bijna 60 miljoen euro. Het record stond tot dusverre op naam van Mesut Özil. Arsenal betaalde in 2013 50 miljoen euro voor de Duitser, die toen overkwam van Real Madrid.



Lacazette doorliep de jeugdopleiding van Lyon en maakte in 2010 zijn debuut in het eerste elftal. De elfvoudig Frans international maakte afgelopen seizoen in de competitie 28 doelpunten. In mei scoorde Lacazette twee keer in de thuiswedstrijd van Lyon tegen Ajax in de halve finale van de Europa League. Lyon won dat duel met 3-1, maar dat was na de nederlaag van 4-1 in Amsterdam niet genoeg om de finale te halen.