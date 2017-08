Arsenal verslaan voor Vitesse het ultieme geluk

Van Astana tot Keulen, van de Trondheimsfjorden tot de Egeïsche Zee. Er is dit jaar genoeg keuze voor een mooi Europees avontuur bij Vitesse. Maar de Engelse Premier League geldt toch wel als het walhalla. Inclusief een sportieve Brexit.

Ervaring

,,Een poule met Arsenal of Everton zou echt mooi zijn”, reageert aanvoerder Guram Kashia op de droomloting voor de Arnhemse club. ,,Voetballen tegen grote clubs in grote stadions levert iedereen onschatbaar veel ervaring op. Aan de andere kant willen we de groepsfase overleven. Dan is een loting met clubs waarmee we kunnen concurreren juist gunstig.”



De loting is gevoelsmatig nog ver weg, stelt Kashia. Vitesse is in de ban van de competitie. AZ staat voor de deur. ,,We wachten het allemaal wel af”, zegt de Georgische international. ,,Pas als de loting is geweest, gaat Europa een rol spelen, denk ik. Als Vitesse en de stad Arnhem moeten we vooral gaan genieten van de Europa League. Het is prachtig dat we dit hebben bereikt.”

Vertrouwen

Dat stellen Arnold Kruiswijk en Alexander Büttner ook. ,,Een droomloting heb ik niet”, verklaart Kruiswijk. ,,Ik weet vooral dat internationaal voetbal nog meer zakelijkheid vergt. Daar worden we tot het uiterste getest.” ,,Ik richt me nu alleen op AZ”, vertelt Büttner, die ook al met Manchester United, Anderlecht en Dinamo Moskou in Europa heeft gespeeld. ,,Ik heb vertrouwen in het team. Dat vertrouwen moeten we straks meenemen de grens over.”



Fankaty Dabo wil dan wel terug naar Engeland. ,,Een loting met Arsenal zou fantastisch zijn”, zwijmelt de huurling van Chelsea. ,,En dan als underdog twee keer winnen. Dat zorgt daar nog eens voor opschudding. Voor mij speelt hier natuurlijk het sentiment. Maar voetballen in het Emirates Stadium is wel prachtig, hoor.”

Grote clubs

,,Dromen mag”, reageert Luc Castaignos met een lach op zijn gezicht. ,,Maar ik wacht gewoon af. Een gunstige loting zou mooi zijn. Zodat er kans is om te overwinteren.” Thulani Serero wil juist een zware groep. ,,Ik hoop op grote clubs en moeilijke wedstrijden. Daar leren wij het meeste van. Natuurlijk wil ik ook doorgaan in Europa. Ach, als dat lukt, hebben we alvast enkele topclubs uitgeschakeld. Kunnen we die niet meer tegenkomen.”



Dan zit Navarone Foor met zijn voorkeur wel goed. ,,Vooropgesteld: in de kleedkamer gaat het nu alleen maar over de topper tegen AZ. En het is nog niet eens duidelijk welke clubs er allemaal in de pot gaan. Maar AC Milan of Arsenal is heel erg mooi. En dan bijvoorbeeld Club Brugge er bij. Dat is lekker dichtbij. Hoe dan ook is dit voor ons een prachtig avontuur.”