AS Roma denkt aan Nederlandse fans met officieel twitteraccount

Kerkhove snel naar huis in Boekarest

14:39 Lesley Kerkhove is vandaag in de eerste ronde van het tennistoernooi in Boekarest uitgeschakeld. Ze was op het Roemeense gravel niet opgewassen tegen de als achtste geplaatste Tatjana Maria. De 29-jarige Duitse zegevierde na 1 uur en 8 minuten in twee sets: 6-1 6-2.