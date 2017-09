Atlanta United maakt zich klaar voor eerste duels in ultramodern stadion

Atlanta United, dat in 2014 werd opgericht en nu bij het debuutseizoen in de MLS terug te vinden is op de zesde plaats in de Eastern Conference, speelt komende zaterdag voor het eerst een thuiswedstrijd in hun nieuwe stadion. FC Dallas is dan tegenstander. Drie dagen later komt New England Revolution op bezoek in het Mercedes-Benz Stadium en weer drie dagen later speelt Atlanta United opnieuw een thuiswedstrijd in hun gloednieuwe onderkomen, dan tegen Orlando City. Gerardo 'Tata' Martino (voormalig coach van FC Barcelona en Argentinië) is de coach van Atlanta United. Brad Guzan, Tyrone Mears, Michael Parkhurst, Carlos Carmona en Kenwyne Jones zijn enkele bekende namen in zijn selectie.