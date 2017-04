Atlético mist Gameiro tegen Leicester, maar heeft Gaitán terug

De Argentijnse vleugelspits stond de laatste weken met een peesontsteking aan de kant, maar kreeg vandaag van de medische staf groen licht om weer voluit te gaan. Trainer Diego Simeone nam Gaitán direct op in zijn selectie voor het duel met de Engelse kampioen.



De Franse spits Kevin Gameiro kan niet meedoen. Gameiro, dit seizoen al goed voor tien doelpunten in de Spaanse competitie, kampt met een spierblessure. Ook de aan zijn knie geblesseerde middenvelder Tiago ontbreekt bij de Madrilenen, net als de al langer uitgeschakelde Augusto Fernández en Sime Vrsaljko.



Leicester City schakelde in de achtste finales met Sevilla een andere Spaanse club uit. De Engelse club is onder de nieuwe manager Craig Shakespeare, de opvolger van de ontslagen kampioenstrainer Claudio Ranieri, helemaal opgeleefd. Leicester incasseerde zondag bij Everton wel de eerste nederlaag onder Shakespeare na zes overwinningen op rij.



Aanvoerder Wes Morgan stapte vandaag weliswaar met de selectie het vliegtuig richting Madrid in, maar hij kan niet meedoen. De robuuste verdediger is herstellende van een rugblessure en het duel met Atlético komt voor hem te vroeg. Datzelfde geldt voor middenvelder Nampalys Mendy (enkel). Shinji Okazaki, Christian Fuchs en Wilfred Ndidi zijn terug bij de groep nadat ze rust hadden gekregen tegen Everton.