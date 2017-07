Azzaoui sluit aan bij Willem II

Van der Meer uitgeschakeld Kromowidjojo spaart krachten in serie 100 vrij

11:06 Na drie dagen rust mocht Ranomi Kromowidjojo vanochtend het water in voor de series van de 100 meter vrije slag. De 26-jarige topzwemster deed het rustig aan met een tijd van 53,45 seconden. Dat was de zesde tijd van het veld en uiteraard ruim voldoende voor een plekje in de halve finales voor vanavond.