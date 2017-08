Barcelona heeft 222 miljoen binnen, Neymar niet langer Barça-speler

PSV-medewerkers aangevallen in Kroatië, fans worden begeleid

11:00 OSIJEK - Een zevental medewerkers van PSV is woensdagavond laat aangevallen in Kroatië. Het gaat om leden van de media-afdeling en het analyseteam van PSV. Een aantal van hen liep lichte verwondingen op. In overleg met de lokale autoriteiten is daarop besloten PSV de tientallen aanwezige fans in Osijek te begeleiden om de wedstrijd tegen Osijek donderdagavond veilig bij te wonen.