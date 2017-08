Basaksehir met Elia in de basis tegen Sevilla

Ayoub: We beginnen in Rusland weer gewoon op 0-0

20:18 Yassin Ayoub was vanavond een van de uitblinkers van FC Utrecht, dat voor eigen publiek een dikverdiende 1-0 zege boekte op Zenit St. Petersburg. ,,We beginnen volgende week in Rusland weer gewoon op 0-0", waarschuwt de middenvelder in gesprek met Fox Sports. ,,Maar we staan er wel goed voor."