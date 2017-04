Bax/Musset meest solide combinatie in zijspancross Oss

In de tweede manche pakte Veldman opnieuw kopstart, maar door mechanische problemen viel de moedige Gelderlander al vroeg uit. Dat effende het pad voor Daniël Willemsen naar zijn 149ste manchezege in zijn imposante carrière, met Robbie Bax aan zijn zijde. ,,Als ik iemand een overwinning gun is het Robbie wel”, zei Etienne Bax gelaten aan de finish na zijn tweede tweede plaats van de dag. Ondanks de dagzege verliet hij niet met een goed gevoel Oss. ,,Ik wil altijd winnen. Of het nu een clubwedstrijd is of een grand prix.”