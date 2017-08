Bekeravontuur voor OJC Rosmalen meteen ten einde

Herlings snelste in kwalificatie MXGP-race Zweden

19:54 Jeffrey Herlings heeft de kwalificatieheat voor de MXGP Grand Prix van Zweden gewonnen. In Uddevella nam Herlings in de laatste ronde de leiding over van Romain Febvre en stond deze niet meer af. WK-leider Antonio Cairoli werd vijfde.