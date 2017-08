Berdych ontbreekt in Davis Cup tegen Nederland

,,Ook het feit dat de ontmoeting in Den Haag op gravel is, heeft meegespeeld", legde de nummer achttien van de wereld zijn afmelding uit.

De 31-jarige Berdych hoopt zich te plaatsen voor de Masters in Londen (12-19 november). ,,Ik heb daar nog nooit een goed resultaat gehaald en hoeveel kansen zal ik nog krijgen? Met het Davis Cupteam hebben we het maximale al gepresteerd", zei Berdych die met Tsjechië in 2012 en 2013 de Davis Cup won.

Tsjechië speelt van 15 tot en met 17 september in het Haagse Zuiderpark tegen Nederland voor een plek in de wereldgroep. Behalve Berdych zal ook de 38-jarige Radek Stepanek niet meedoen. Na een operatie aan zijn onderrug zal Stepanek dit seizoen niet meer in actie komen.