Bereikt Wijnaldum met Liverpool de Champions League?

PSV'er Arias: enkelklachten of ook transferkoorts?

10:56 In de slotdagen van de transfermarkt is de absentie van elke speler bij de training van een profclub reden voor speculatie. Is een overgang naar een nieuw team aanstaande? Dinsdag moest Santiago Arias bij PSV wegens enkelklachten verstek laten gaan bij de groepssessie en dat leidde direct tot 'praat'.