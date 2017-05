Bergamo heeft oogje op Robin Gosens

Volgens algemeen directeur Nico-Jan Hoogma is er wel wat vraag naar en belangstelling voor spelers van Heracles, maar ligt er voor niemand een concrete aanbieding. Hoe de toekomst van die andere linksback, Mark-Jan Fledderus, eruit ziet, is ook nog niet bekend. ,,We zijn met elkaar in gesprek'', zegt Hoogma.



Renze Fij staat op het lijstje van Go Ahead Eagles, de tweede doelman is nog in onderhandeling met Heracles over contractverlenging, maar zowel Fij als de club vindt het wenselijk dat hij verhuurd wordt en speelminuten maakt.