Bertens buigt voor Konta

De 25-jarige Westlandse had in de eerste ronde nog op overtuigende wijze gewonnen van de Française Oceane Dodin (6-3 6-0). Bertens gaf tegen Konta al in de vierde game voor het eerst haar service uit handen. Ze riep even later Sluiter de baan op, die haar wat moed inpraatte. Bertens kreeg daarna kansen om terug te breken, maar liet die liggen.



In de tweede set wist Bertens zich na een vroege break voor Konta terug te knokken tot 3-3. Nadat ze vervolgens met een dubbele fout haar service weer uit handen had gegeven, trok de Britse favoriete de partij naar zich toe. Konta won dit seizoen al twee toernooien op hardcourt, in Sydney en Miami. Voor de aankomende US Open behoort ze tot de outsiders.