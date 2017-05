Bertens eenvoudig door in Neurenberg

Ze was in twee sets klaar met de 19-jarige Duitse, die met een wildcard was toegelaten: 6-2, 6-1.

Bertens steekt in goede vorm. De pupil van coach Raemon Sluiter bereikte afgelopen week op het gravel in Rome de halve finales. Het toernooi in Neurenberg is de laatste test voor Roland Garros, het Franse grandslamtoernooi waarin de Wateringse vorig jaar stuntte met het bereiken van de halve finales.