Bertens naar finale Gstaad na opgave Sorribes

Technisch manager Tilburg Trappers: 'Van Didi zijn er geen twee in Nederland'

9:30 TILBURG - Tilburg Trappers begint over een maand aan de voorbereiding. Voor het eerst in jaren zonder Diederick Hagemeijer. Dat is moeilijk voor te stellen, zeggen de mensen die met de gepensioneerde captain werkten de afgelopen jaren. ,,Didi was een boegbeeld."